Скороходи України, Білорусі та Молдови змагалися в Луцьку

У Луцьку відбулися 14-ті міжнародні змагання зі спортивної ходьби “Луцька десятка”, в яких взяли участь понад 40 спортсменів трьох країн.

44 найсильніших спортсменів із різних регіонів України, Білорусі та Молдови змагалися на дистанціях 10 км (чоловіки та жінки) та 5 км (юніорки та юніори). Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Змагання проводилися 30 червня з нагоди Міжнародного дня молоді.

Серед юніорок найшвидшою стала представниця Білорусі Анна Зубкова, її результат - 22 хв 56,28 секунди. Серед юніорів першим став Ігор Гончаренко з Сумщини.

Серед жінок на дистанції 10 км “золото” завоювала волинянка з Любешівської ДЮСШ Марія Філюк, серед чоловіків - Віктор Шумік (ФСТ “Спартак” Школи вищої спортивної майстерності Волині).

У Луцьку відбулися 14-ті міжнародні змагання зі спортивної ходьби “Луцька десятка” / Фото: "Волинські новини"

Щорічні змагання “Луцька десятка” уславлені тим, що через них пройшла ціла плеяда спортсменів, які гідно представляли Україну на змаганнях європейського, світового та олімпійського рівня.