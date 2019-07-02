Цуренко програла Стрицовій на старті Вімблдона-2019

Друга "ракетка" України Леся Цуренко (№33 WTA) поступилася у вівторок чеській тенісистці Барборі Стрицовій (54) у першому раунді Вімблдонського турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів.

Зустріч завершилася в Лондоні з рахунком 3:6, 2:6, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 13 хвилин.

У другому раунді Стрицова зустрінеться з переможницею матчу Лаура Зігемунд (Німеччина, 82) - Кеті Свон (Велика Британія, 205).

Сьогодні також проведе свій поєдинок уродженка Миколаєва Катерина Козлова (66), суперницею якою є американка Лорен Девіс (95).

Нагадаємо, у понеділок стартове коло Вімблдона-2019 подолали українські тенісистки Еліна Світоліна (8) та Даяна Ястремська (35).