Едуард Соболь вирушив до Бельгії на медогляд у "Брюгге" - ЗМІ

Захисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Едуард Соболь може стати гравцем бельгійського “Брюгге”.

24-річний гравець збірної України з футболу Едуард Соболь останні 2 роки провів в оренді в чемпіонаті Чехії: після “Славії” він провів сезон в “Яблонці”. Про це повідомляє Sport Arena.

Тепер Едуард Соболь наблизився до переходу в “Брюгге”.

За інформацією бельгійського портала HNL, український футболіст вже відправився до Бельгії для проходження медогляду і підписання подальшої угоди з клубом.

Також повідомляється про інтерес до футболіста з боку варшавської “Легії”.

Минулого сезону Едуард Соболь взяв участь у 27 матчах “Яблонця”, забив 1 м’яч і зробив 3 результативні передачі. “Брюгге” посів 2 місце в чемпіонаті Бельгії.

Фото: slavia.cz