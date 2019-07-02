Валерій Федорчук виступатиме за “Маріуполь” ще один сезон

30-річний півзахисник футбольного клубу “Маріуполь” Валерій Федорчук підписав новий контракт з азовцями.

Валерій Федорчук виступатиме за футбольний клуб “Маріуполь” ще один сезон. Про це маріупольці повідомили на своєму офіційному сайті.

“ФК “Маріуполь” уклав нову угоду з Валерієм Федорчуком. Досвідчений футболіст виступатиме за нашу команду наступного сезону”, - йдеться в повідомленні.

Валерій Федорчук став гравцем “Маріуполя” влітку 2018 року і відіграв за команду в 22 матчах, в яких забив 3 м’ячі.

Нагадаємо, футболісти "Маріуполя" наразі проводять свій перший тренувальний збір, який проходить в Картепе (Туреччина). Сьогодні, 2 липня, гравці проведуть другий спаринг - проти ФК “Шкупі” з Македонії. Товариський матч розпочнеться о 17.00. Усього команда планує провести 6 спарингів у Туреччині.