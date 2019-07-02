Футболісти "Маріуполя" зіграють зі "Шкупі" в другому спарингу на зборі в Картепе

Сьогодні, 2 липня, футболісти клубу “Маріуполь” проведуть другий спаринг на тренувальному зборі в Картепе (Туреччина).

Суперником азовської команди стане футбольний клуб “Шкупі” з Македонії. Товариський матч розпочнеться о 17.00. Про це повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”.

“Шкупі” виступає в Македонської першій лізі, вищому рівні в системі футбольних ліг Північної Македонії. Минулого сезону команда посіла 4 місце в чемпіонаті Македонії і зараз готується до першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Як повідомлялося, 27 червня футболісти “Маріуполя” вирушили на 14-денний навчально-тренувальний збір до Туреччини, де розташувалися в готельному комплексі Green Park на гірському плато в мальовничому містечку під назвою Картепе.

Першим суперником футболістів азовського клубу був “Бананц” із Вірменії. Поєдинок відбувся 29 червня і закінчився з рахунком 2:0 на користь азовців. Усього маріупольці планують провести 6 спарингів у Туреччині.