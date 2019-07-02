Футболісти "Зорі" виграли перший спаринг на зборі в Словенії

Футболісти луганського клубу “Зоря” виграли свій перший контрольний матч на тренувальному зборі в Словенії.

Товариський поєдинок “Зоря” - “Шкендія” (Німеччина) відбувся 1 липня і закінчився з рахунком 3:0 (1:0). Про це повідомляє пресслужба ФК “Зоря”.

Голами відзначилися Владислав Кочергін (19-та хв), Єгор Шалфеєв (89) і Артем Громов (90).

Зазначимо, що суперник луганської “Зоря” є чемпіоном Північної Македонії і в нинішньому сезоні спробує свої сили в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Другий спаринг “Зоря” проведе 4 липня проти хорватського “Хайдука”.

Навчально-тренувальний збір луганчан у Словенії триватиме до 12 липня. Усього команда планує провести 5 контрольних матчів.