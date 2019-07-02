Букмекери майже на рівних оцінюють шанси Цуренко та її суперниці в 1 колі Вімблдона

Друга “ракетка” України Леся Цуренко починає свої виступи на Вімблдоні-2019 матчем проти чеської тенісистки Барбори Стрицової, якій програла тут минулого року.

Поєдинок Цуренко (Україна) - Стрицова (Чехія) першого кола турніру серії Grand Slam у Вімблдоні (Веліка Британія) із призовим фондом 14 млн 245 тис. фунтів відкриє ігровий день на корті №5 і розпочнеться о 13.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Леся Цуренко посідає 33 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Барбора Стрицова - 54-е.

Букмекери практично на рівних оцінюють шанси тенісисток на перемогу в матчі, віддаючи мінімальну перевагу українці - 1.88 проти 1.92.

Зазначимо, що Леся Цуренко вдесяте зіграє на Вімблдонському турнірі. Свій кращий результат вона показала 2017 року, коли вийшла до третього кола. Барбора Стрицова всімнадцяте стартує на трав'яному “мейджорі” в Лондоні. 2014 року вона стала тут чвертьфіналісткою.

Фото: Jimmie48 Photography