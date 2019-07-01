Тенісний турнір в Італії: Марченко здолав Учіду і зустрінеться зі Стаховським

Тенісний турнір в Італії: Марченко здолав Учіду і зустрінеться зі Стаховським

Укрінформ
Український теннісист Ілля Марченко за 2 години 22 хвилини переміг сьогодні японця Каїті Учіду (№ 237 ATP) на турнірі ATP Challenger в італійському Реканаті з призовим фондом 46 тис 600 євро.

Результат поєдинку першого раунду - 2:6, 7:6 (7:5), 6:4, повідомляє Укрінформ.

У наступному матчі Марченко (385) волею турнірної сітки зіграє проти киянина Сергія Стаховського (136), який отримав в Італії 4-й номер посіву і стартує з другого кола. 

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Тенісний турнір у Реканаті триватиме до 7 липня.

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