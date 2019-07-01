Українські тенісистка Снігур вийшла до 3 кола юніорського турніру у Рогемптоні
Укрінформ
Киянка Дарина Снігур продовжує боротьбу за титул на великому юнацькому тенісному турнірі першої категорії Junior International у передмісті Лондона Рогемптоні.
У другому раунді змагань 17-річна українка у трьох сетах перемогла Лінду Фругвіртову з Чехії - 4:6, 6:0, 6:4, повідомляє Укрінформ.
У третьому раунді Дарина зустрінеться з переможницею матчу Саша Гілл (Велика Британія) - Eліна Аванесян (Росія).
На жаль, 16-річна харків'янка Любовь Костенко поступилася американці Катрині Скотт - 6:2, 1:6, 3:6, але не залишаэ Рогемптон, оскільки виступить у парному розряді.