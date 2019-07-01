У Львові відбувся футбольний фан-фестиваль LIFECELL EUROFANZ-2019

У Львові відбувся міжнародний турнір LIFECELL EUROFANZ-2019, в якому взяли участь футбольні збірні фан-клубів Європи.

У LIFECELL EUROFANZ-2019 взяли участь 20 команд, що представляли футбольні клуби та національні збірні 14-ти країн Європи. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Півфінали та фінал відбулися на головному полі стадіону “Україна”. В 1/2-й фіналу збірна Франції перемогла збірну Чехії з рахунком 2:1, а збірна України в серії 11-метрових обіграла “Динамо” з Бухареста — 4:2 (ігровий час — 2:2).

У фіналі голів протягом гри забито не було — 0:0, а в серії пенальті сильнішими виявилися французи — 4:2.

Відео фінального поєдинку:

Переможців на турнірі представляв офіційний фан-клуб національної збірної Irrésistibles Français.

Фото: fckarpaty.com