На Вінниччині розпочався ЧС-2019 зі спортивної радіопеленгації серед юнаків

На Вінниччині у понеділок розпочався ІІІ чемпіонат світу зі спортивної радіопеленгації серед юнаків.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник управління фізичної культури та спорту Вінницької ОДА Сергій Чернявський.

«Учора ввечері відбулося урочисте відкриття, а сьогодні стартував перший день змагань ІІІ чемпіонату світу зі спортивної радіопеленгації серед юнацтва, який проходить у Вінниці. Чемпіонат такого рівня у цій віковій категорії в Україні проходить уперше за часи незалежності. До нас приїхали майже 150 спортсменів, які боротимуться за світову першість у цьому виді спорту», - повідомив Чернявський.

За його словами, в юнацькому чемпіонаті світу з радіопеленгації беруть участь близько 150 спортсменів з 13 країн світу, зокрема, Болгарї, Білорусі, Китаю, Хорватії, Чехії, Німеччии, Румунії, Польщі, Литви, Молдови, Словаччии, Словенії та України. Нашу країну в чемпіонаті представляють 20 спортсменів, троє з них – вінничани Володимир Ляхович, Артем Степаніще та Аліна Солоненко.

Змагання триватимуть з 1 по 3 липня.

Спортивна радіопеленгація – це військово-технічний вид спорту, суть якого полягає в оперативному пошуку замаскованих в лісовій місцевості радіопередавачів за допомогою приймача-пеленгатора в найкоротший час. Цей вид спорту має велику оздоровчу цінність, що визначається перебуванням в природних умовах та позитивною дією природних факторів у сполученні з фізичною діяльністю. Спортсмен повинен бути хорошим легкоатлетом і орієнтувальником, мати великий запас різноманітних знань і навичок. Захоплення спортивною радіопеленгацією сприяє підготовці молоді до служби у Збройних Силах.

Фото: ardf.org.ua