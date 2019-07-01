Українські тенісистки Снігур та Костенко з перемог почали юніорський турнір у Британії

Киянка Дарина Снігур та харків'янка Любов Костенко вдало стартовавалі на великому юнацькому тенісному турнірі першої категорії Junior International у передмісті Лондона Рогемптоні.

У першому колі 17-річна Снігур упевнено обіграла Пріску-Маделин Нігрохо з Індонезії - 6:1, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Наступною суперницею Дарини стане Лінда Фругвіртова з Чехії.

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16-річна Любов Костенко зламала опір 18-річної Анастасії Тихонової з Росії - 3:6, 6:4, 6:4. У другому колі українка зустрінеться з Катрін Скотт зі США. На цьому турнірі Костенко також виступить у змаганнях пар.

На фото: Любов Костенко.