Малиновський сьогодні має поновити тренування в складі бельгійського "Генка"

Сьогодні, 1 липня, півзахисник національної збірної України з футболу Руслан Малиновський має повернутися до розташування свого бельгійського клубу “Генк”.

Про це 30 червня під час прес-конференції, присвяченої представленню двох нових гравців лімбурзького клубу, повідомив спортивний директор “Генка” Дмітрій Де Конде.

“Навколо Малиновського зараз здійнялося багато галасу в пресі. Руслан має повернутися до клубу 1 липня, у понеділок, аби поновити тренування. Ми розуміємо, що після фантастичного сезону-2018/19 Малиновський готовий розглянути варіант із переходом до іншої команди. Ми обов’язково з ним усе обговоримо”, - цитує фахівця прес-служба УАФ.

Зазначимо, що перший контрольний поєдинок у рамках підготовки до сезону-2019/20 “Генк” проведе 3 липня проти клубу з їхнього міста “Брегель Спорт”. Офіційний же сезон для чинного чемпіона країни розпочнеться 20 липня матчем за Суперкубок Бельгії проти володаря національного Кубка-2018/19 клубу “Мехелен”.

Раніше ЗМІ повідомляли, що український півзахисник наблизився до трансферу в італійську "Аталанту". "Генк" готовий знизити ціну за трансфер півзахисника Руслана Малиновського з 20 млн євро до 15 млн. Також до боротьби за трансфер українського футболіста нещодавно підключився і клуб італійської Серії А "Сампдорія".

Український півзахисник збірної України з футболу перейшов до "Генка" в січні 2016 року, а через півтора року бельгійський клуб викупив його контракт у донецького "Шахтаря" за 3 млн євро.