Українські легкоатлети вибороли "срібло" на матчевій зустрічі U-18 у Києві

У Києві відбулася міжнародна матчева зустріч серед легкоатлетів до 18 років (U-18) між збірними України, Білорусі, Польщі, Туреччини та Румунії.

Збірна України U-18 на легкоатлетичних змаганнях у Києві набрала 72 очки і посіла друге місце. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Золоті нагороди вибороли легкоатлети з Польщі - 101 очко, бронзові — з Білорусі (63).

Своїми враженнями поділилася Христина Ромащук, яка очолить українську команду на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Баку.

“Всі задоволені цією зустріччю, чула лише хороші відгуки. Якщо говорити про виступи команд, то Польща привезла доволі сильну команду, яка й перемогла”, - сказала Ромащук.

Міжнародна матчева зустріч юнацьких збірних з легкої атлетики п'яти країн відбулася 29 червня в Києві на стадіоні НТБ СДЮШОР №6. У змаганнях взяли участь 150 спортсменів з України, Туреччини, Білорусі, Польщі та Румунії.