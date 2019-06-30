Борець Жан Беленюк: Дякую всій Україні за підтримку

Чемпіон ІІ Європейських ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк після свого тріумфу висловив слова вдячності всій країні за підтримку, яка допомогла йому здобути перемогу.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

"Дякую всім українцям, які мене підтримували і бажали перемоги. ІІ Європейські ігри - це дуже важливий старт. Я відборовся на всі 100 відсотків і дуже радий, що маю медаль найвищого гатунку. Вітаю всю Україну, уболівальників? всіх, хто причетний до цього дійства - прекрасних виступів української збірної", - сказав Беленюк.

Нині в активі збірної України тепер 12 золотих, 15 срібних і 16 бронзових медалей і третє місце у загальнокомандному заліку Європейських ігор.