На Європейських іграх в Мінську сьогодні розіграють останні 30 комплектів медалей

У заключний день II Європейських ігор в Мінську (Білорусь) у неділю, 30 червня, розіграють 30 комплектів нагород у шести видах спорту.

В останній, дев'ятий медальний день Європейських ігор-2019 визначаться переможці та призери у греко-римській боротьбі, боксі, спортивній гімнастиці, велотреку, карате та бадмінтоні, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, у фіналах окремих гімнастичних вправ Україну представлятимуть Олег Верняєв (кінь, бруси), Петро Пахнюк (вільні вправи), Ігор Радівілов (кільця, опорний стрибок), Діана Варинська (колода) та Анастасія Бачинська (вільні вправи).

У вирішальних поєдинках за "золото" виступлять боксери Микола Буценко (64 кг) та Олександр Хижняк (75 кг), борець Жан Беленюк (87 кг). Ще один "греко-римлянин" Микола Кучмій розраховує на "бронзу" у ваговій категорії до 130 кг.

У змаганнях з велотреку виступлять, зокрема, Роман Гладиш (омніум), Олена Старікова (спринт), жіноча команда у медісоні; у турнірі з карате - Катерина Крива (куміте, 50 кг), Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кг), Аніта Серьогіна (куміте, 61 кг), Станіслав Горуна (куміте, 75 кг).

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В активі збірної України поки 37 нагород (10 золотих, 13 срібних, 14 бронзових) - четверта позиція у загальнокомандному заліку серед 50 країн континенту.

Загалом у Мінську розіграють 200 комплектів медалей у 15 видах спорту.