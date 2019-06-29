Верняєв прокоментував свій виступ на Європейських іграх

Верняєв прокоментував свій виступ на Європейських іграх

Укрінформ
Володар срібної української нагороди  у спортивній гімнастиці (багатоборство) Олег Верняєв оцінив рівень змагань у Мінську та розповів про свою спортивну форму.

Він, зокрема, зазначив, що на Іграх робив ставку на вправи на брусах, повідомляє прес-служба НОК. 

"Все проходить на високому рівні, зауважень до зали немає, зі снарядами все гаразд. Я задоволений, хоча на кільцях схибив… Не вистачає поки що сил і витривалості. Мене прооперували лише три місяці тому... Ми налаштовувалися на бруси, але й тут "захопили" медаль. Це чудово", - на такій позитивній ноті гімнаст вирушив готуватися до наступних випробувань, які відбудуться завтра, в завершальний день ІІ Європейських ігор.

Читайте також: Український боксер Віктор Вихрист виграв "золото" Європейських ігор

Нині Україна має у загальному заліку Мінська-2019 37 медалей (10 золотих, 13 срібних, 14 бронзових). 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-