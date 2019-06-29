Українському тенісисту Долгополову потрібна друга операція на кисті

Українському тенісисту Долгополову потрібна друга операція на кисті

Укрінформ
Екс-перша "ракетка" України в чоловічому тенісі Олександр Долгополов готується до другої операції на кисті.

До першої 30-річний тенісист був змушений вдатися минулого року, нагадує БТУ

Тенісист розповів, що до наступного року він не відновить виступи.

"Чи були думки про завершення кар'єри? Коли не граєш півтора року, будь-які думки є. Але поки планую відновитися. Далі покаже час", - заявив Долгополов.

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Востаннє Олександр виступав у травні минулого року на турнірі в Римі.

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