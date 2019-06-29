Бокс: Коммі нокаутував Бельтрана і вийшов на Ломаченко

Чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) в легкій вазі Річард Коммі з Гани захистив свій титул, нокаутувавши мексиканця Раймундо Бельтрана.

Поєдинок тривав вісім раундів, за які Бельтран тричі побував в нокдауні - двічі в першому раунді і ще один в п'ятому, повідомляє Спорт ua.

По ходу бою боксери кілька разів стикалися головами і у Коммі утворилася гематома біля ока, а у Бельтрана - розсічення. У 8-му раунді Бельтран пропустив хук зліва і впав учетверте.

Таким чином, Коммі захистив титул чемпіона світу і ймовірно наступний свій бій проведе проти чемпіона за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) українця Василя Ломаченка. Відзначимо, що Ломаченко наступний бій проведе проти британця Люка Кемпбела.