Жіноча збірна України поступилася Латвії на Євробаскеті-2019

Баскетболістки національної збірної України провели свій другий поєдинок на чемпионаті Європи, що триває у Латвії та Сербії.

У п'ятницю українська команда, яку очолює Горан Бошкович з Чорногорії, програла у Ризі збірній Латвії - 74: 82 (14:15, 20:26, 14:17, 26:24), повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі квартету А збірна Іспанії сьогодні зустрінеться з баскетболістками Великої Британії.

Найрезультативнішою в нашій команді була Аліна Ягупова (28 очок), у господарок чемпіонату - Еліна Дікайоулаку (33).

Нагадаємо, у стартових іграх першості українки поступилися іспанкам - 77:95 (23:19, 19:28, 18:29, 17:19), а латвійки програли британкам - 60:74 (17:24, 22:17, 10:24, 11:9).

Згідно регламенту турніру, переможці квартетів напряму виходять до чвертьфіналу Євробаскету-2019, а збірні, які посядуть другі та треті місця у квартетах, - до 1/8 фіналу.

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Заключний поєдинок групового раунду українки проведуть 30 червня проти суперниць з Великої Британії. Зустріч розпочнеться о 13.00.

Завершиться жіночий чемпіонат Європи 7 липня.