Українець Вихрист побореться за "золото" боксерського турніру Мінська-2019

Український боксер-суперважковаговик Віктор Вихрист переміг хорвата Марко Мілуна у півфінальному бою II Європейських ігор, що тривають у Мінську.

У третьому раунді суддя зупинив бій через явну перевагу українця, повідомляє Укрінформ.

У фіналі Європейських ігор Вихрист зустрінеться з переможцем бою француза Мурада Алієва та німця Нельві Тіафака.

Як інформувало агентство, киянин Євген Барабанов став сьогодні володарем "бронзи" Ігор-2019 у ваговій категорії до 69 кг.