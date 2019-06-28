Українець Вихрист побореться за

Українець Вихрист побореться за "золото" боксерського турніру Мінська-2019

Укрінформ
Український боксер-суперважковаговик Віктор Вихрист переміг хорвата Марко Мілуна у півфінальному бою II Європейських ігор, що тривають у Мінську. 

У третьому раунді суддя зупинив бій через явну перевагу українця, повідомляє Укрінформ.

У фіналі Європейських ігор Вихрист зустрінеться з переможцем бою француза Мурада Алієва та німця Нельві Тіафака.

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Як інформувало агентство, киянин Євген Барабанов став сьогодні володарем "бронзи" Ігор-2019 у ваговій категорії до 69 кг.  

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