Ястремська зачохлила ракетку на турнірі WTA в Істборні
Укрінформ
Даяна Ястремська та Арина Соболенко не змогли у п'ятницю вийти до півфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Істборні (Велика Британія) із загальним призовим фондом 998 тис 700 долл.
Українсько-білоруський дует поступився румунсько-німецькому тандему Міхаела Бузарнеску/Анна-Лена Фрідзам - 2:6, 1:6, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті лише 46 хвилин.
у півфіналі на Бузарнеску та Фрідзам чекає пара з Тайваню Хао-Чін Чань/Латіша Чань.