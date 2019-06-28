Ястремська зачохлила ракетку на турнірі WTA в Істборні

Даяна Ястремська та Арина Соболенко не змогли у п'ятницю вийти до півфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Істборні (Велика Британія) із загальним призовим фондом 998 тис 700 долл.

Українсько-білоруський дует поступився румунсько-німецькому тандему Міхаела Бузарнеску/Анна-Лена Фрідзам - 2:6, 1:6, повідомляє Укрінформ. Суперниці провели на корті лише 46 хвилин. Читайте також: У Франції 2020 року пройде новий турнір WTA у півфіналі на Бузарнеску та Фрідзам чекає пара з Тайваню Хао-Чін Чань/Латіша Чань.