Визначилися суперники українців у парному розряді Вімблдона-2019

Стали відомі опоненти представників українського тенісу в парних змаганнях турніру серії Grand Slam у Вімблдоні (Велика Британія), який пройде 1-13 липня.

Леся Цуренко і Олександра Соснович (Білорусь) у першому раунді зіграють проти швейцарки Тімеї Бачинські і Бернарди Пери зі США, повідомляє Укрінформ.

Даяна Ястремська та Анастасія Потапова (Росія) розпочнуть парний Вімблдон матчем проти американок Дженніфер Брейді і Елісон Ріск.

Результати жеребкування інших пар за участю українок:

Людмила Кіченок/Ракель Атаво (США) - Менді Мінелла (Люксембург)/Гізер Вотсон (Велика Британія)

Надія Кіченок/Ебігейл Спірс (США) - Андреа Петкович (Німеччина)/Софія Кенін (США)

Катерина Козлова/Аріна Родіонова (Австралія) - Дар'я Юрак (Хорватія)/Катаріна Среботнік (Словенія).

У чоловічій парній сітці українець Денис Молчанов і словак Ігор Зеленай у першому колі екзаменуватимуть досвідчених американських братів Боба та Майка Браянів.

На фото: Даяна Ястремська.