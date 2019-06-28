Визначилися суперники українців у парному розряді Вімблдона-2019
Леся Цуренко і Олександра Соснович (Білорусь) у першому раунді зіграють проти швейцарки Тімеї Бачинські і Бернарди Пери зі США, повідомляє Укрінформ.
Даяна Ястремська та Анастасія Потапова (Росія) розпочнуть парний Вімблдон матчем проти американок Дженніфер Брейді і Елісон Ріск.
Результати жеребкування інших пар за участю українок:
Людмила Кіченок/Ракель Атаво (США) - Менді Мінелла (Люксембург)/Гізер Вотсон (Велика Британія)
Надія Кіченок/Ебігейл Спірс (США) - Андреа Петкович (Німеччина)/Софія Кенін (США)
Катерина Козлова/Аріна Родіонова (Австралія) - Дар'я Юрак (Хорватія)/Катаріна Среботнік (Словенія).
У чоловічій парній сітці українець Денис Молчанов і словак Ігор Зеленай у першому колі екзаменуватимуть досвідчених американських братів Боба та Майка Браянів.
На фото: Даяна Ястремська.