На Європейських іграх в Мінську сьогодні розіграють 12 комплектів медалей

Учасники II Європейських ігор в Мінську (Білорусь) у п'ятницю, 28 червня, розіграють 12 комплектів нагород у п'яти видах спорту.

У сьомий медальний день Європейських ігор-2019 визначаться переможці та призери в жіночій боротьбі, легкій атлетиці, стендовій стрільбі (скит, змішані команди), велотреку (гонка за очками, скретч, командні гонки переслідування) та кульовій стрільбі (малокаліберний пістолет, змішані команди) , повідомляє Укрінформ.

Крім того, відбудуться попередні змагання з бадмінтону, греко-римської боротьби, боксу (півфінали), настільного тенісу та пляжного футболу (Україна у півфіналі зіграє з Португалією).

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Загалом до 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород.