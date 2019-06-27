Українська борчиня Юлія Хавалджи виграла "срібло" II Європейських ігор

На Європейських іграх-2019 в Мінську (Білорусь) проходить шостий медальний день.

У турнірі з жіночої боротьби українка Юлія Хавалджи стала срібним призером Європейських ігор у ваговій категорії до 53 кг, повідомляє Укрінформ.

У сутичці за "золото" Хавалджи поступилася досвідченій Софії Маттссон зі Швеції (4:6).

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В активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 25 нагород - 6 золотих, 11 срібних і 8 бронзових.

До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород в 15 видах спорту.