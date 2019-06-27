Український борець Гор Ованесян став бронзовим призером Європейських ігор

На II Європейських іграх в Мінську (Білорусь) проходить шостий медальний день.

У турнірі з вільної боротьби українець Гор Ованесян став бронзовим призером Європейських ігор у ваговій категорії до 65 кг, повідомляє Укрінформ.

У сутичці за 3-тє місце Ованесян упевнено переміг Володю Франгуляна з Вірменії (8:2).

В активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 24 нагороди - 6 золотих, 10 срібних і 8 бронзових.

До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород в 15 видах спорту.