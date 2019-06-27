Циганков, Шаран і Миколенко визнані кращими в УПЛ в сезоні-2018/19 - World Soccer

Журнал World Soccer традиційно після завершення всіх сезонів випустив спецвипуск, в якому зазначив підсумки сезону в усіх чемпіонатах світу.

Журнал виділив персоналії в кожному з чемпіонатів: "кращий гравець", "кращий тренер" і "відкриття сезону". Про це повідомляє повідомляє Footboom.

Кращим гравцем в чемпіонаті України з футболу серед команд Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону став Віктор Циганков. Атакуючий півзахисник київського "Динамо" зайвий раз підтвердив, що є одним з найталановитіших українських гравців свого покоління. Його показники говорять самі за себе: 18 голів і 11 результативних передач.

Кращим тренером визнаний наставник "Олександрії" Володимир Шаран. Його підопічні змогли нав’язати боротьбу київському “Динамо” за срібні нагороди й завершили сезон на 3 місці.

Відкриттям сезону в УПЛ став юний захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко. Йому вдалося відмінно замінити Йосипа Пиварича, який отримав серйозну травму під час сезону. Також він дебютував і в складі збірної України.