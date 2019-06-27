Микола Морозюк підписав контракт із "Різеспором" на 2 роки

Турецький футбольний клуб “Різеспор” оголосив про підписання півзахисника київського футбольного клубу “Динамо” Миколи Морозюка.

“Різеспор” підписав контракт із Миколою Морозюком за схемою 2+1 на офіційній церемонії, яка відбулася 27 червня на стадіоні “Чайкур Діді”, повідомляє офіційний сайт клубу.

“Вітаємо Миколу Морозюка в нашому клубі й бажаємо йому успіхів”, - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Микола Морозюк, який грав за “Різеспор” у сезоні-2018/19 на правах оренди, наразі став гравцем турецької команди на постійній основі.

Відео підписання контракту:

Контракт підписаний на 2 роки з можливістю подовження ще на 1 рік.