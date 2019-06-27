У Франції 2020 року пройде новий турнір WTA
Укрінформ
У Франції відбудеться новий турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) Open 6ème Sens.
Турнір Open 6ème Sens пройде на початку березня 2020 року в Ліоні. Про це повідомляє БТУ.
Змагання відбудуться 2-8 березня на критих хардових кортах Palais des Sports de Gerland.
Це буде третій міжнародний турнір для Ліона 2020 року: в травні тут відбудеться турнір АТР-250, а в червні - великий "челленджер".
Раніше WTA оголосила про новий турнірі серії International, який пройде в Нью-Йорку (США) за тиждень до Відкритого чемпіонату США.
Наразі в Асоціації розглядають варіанти додавання ще двох турнірів напередодні US Open-2020.
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