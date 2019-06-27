24 футболісти “Зорі” вирушили на тренувальний збір до Словенії

Футболісти луганського футбольного клубу “Зоря” вирушили на тренувальний збір до Словенії.

27 червня літак із луганською командою взяв курс на Відень, звідти автобусом підопічні Віктора Скрипника доберуться до міста Птуй, де традиційно “Зоря” і проводить свій літній збір. Про це повідомляє прес-служба ФК “Зоря”.

До Словенії вирушили 24 футболісти: Микита Шевченко, Заур Махарадзе, Дмитро Мацапура, Данило Хмеловський, Максим Білий, Леван Арвеладзе, Ігор Чайковський, Філіп Будковський, Микита Каменюка, Владислав Кабан, Артем Громов, Богдан Ледньов, Богдан Михайличенко, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, Владислав Кочергін, Тимофій Сухар, Дмитро Литвин, Віталій Вернидуб, Дмитро Хомченовський, Владислав Ємець, Ілля Повалій, Єгор Шалфеєв, Ігор Загоруйко.

Навчально-тренувальний збір луганчан у Словенії триватиме до 12 липня. Команда планує провести 5 контрольних матчів.