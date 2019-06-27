Футбол: “Маріуполь” посилився чемпіонами світу U-20

Відразу троє володарів золотих медалей футбольного чемпіонату світу U-20 в Польщі підсилили склад “Маріуполя” в літнє міжсезоння.

Максим Чех, Віктор Корнієнко і Олексій Кащук виступатимуть за азовську команду на правах оренди до кінця сезону. Про це повідомляє прес-служба ФК “Маріуполь”.

Максим Чех у 16 років дебютував за “Шахтар” U-19. В Академії клубу з 2008 року. Двічі ставав чемпіоном країни - в складі "гірників" U-14 і U-15. Виступає на позиції опорного півзахисника. З 2014 року регулярно викликається до збірної України гравців 1999 року народження.

Віктор Корнієнко є вихованцем ДЮФШ “Ворскли”, виступав за “Тернопіль” і “Іллічівець”. Всього в чемпіонатах ДЮФЛ провів 53 матчі, забив 9 м'ячів. У складі маріупольського клубу на рахунку Корнієнка 21 поєдинок в юнацькому чемпіонаті України. Найчастіше діє на позиції лівого захисника, проте однаково успішно діє і в обороні, і в атаці. Влітку 2016 року підписав контракт із “Шахтарем”.

Олексій Кащук є вихованцем Академії “Шахтар”. Чемпіон ДЮФЛ у вікових категоріях U-14 (2013) і U-15 (2014 року). У сезоні-2014/15 став кращим бомбардиром команди U-16, забивши в 21 матчі 23 м'ячі. 14 травня 2016 дебютував за молодіжну команду “гірників” (U-21). Атакуючий півзахисник. Майстер флангових передач. За юнацьку збірну України виступає з 2014 року.

На фото: О.Кащук/shakhtar.com