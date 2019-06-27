ФБУ зробила промо київського етапу відбору на ЧЄ-2019 із баскетболу 3х3

У Києві 29-30 червня відбудеться кваліфікаційний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3.

Це перші в історії України змагання з баскетболу 3х3 за участю національних команд. Поєдинки відбуватимуться на Троїцькій площі біля НСК “Олімпійський”, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Відео промо київського етапу відбору на ЧЄ-2019:

Ще два кваліфікаційні етапи чемпіонату Європи 2019 відбудуться 29-30 червня у Латвії (Рига) та Румунії (Констанца).

Фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 2019 року відбуватиметься з 30 серпня по 1 вересня в угорському Дебрецені. Участь братимуть по 12 збірних у чоловіків та жінок.