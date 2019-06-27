Кіченок зачохлила ракетку в першому колі парного турніру WTA Premier в Істборні

Українська тенісистка Надія Кіченок завершила виступ на турнірі WTA Premier в Істбурні після першого кола змагань у парному розряді.

Поєдинок першого кола Надія Кіченок/Ебігейл Спірс (США) - Міхаела Бузернеску (Румунія)/Анна-Лена Фрідсам (Німеччина) відбувся 26 червня і закінчився з рахунком 4:6, 2:6. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав трохи більше 1 години. Кіченок і Спірс програли 3 гейми на своїй подачі, не виконавши жодного брейку. Українсько-американський дует мав 8 брейкпоїнтів, якими не скористався.

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Трав’яний турнір Nature Valley International (WTA Premier) із призовим фондом 998 тис. 712 доларів триватиме в Істборні (Велика Британія) до 29 червня.