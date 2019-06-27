Польський “Дольни Шльонськ” вдруге став володарем Кубка регіонів УЄФА

26 червня фінальним поєдинком у німецькому Бургхаузені завершився 11-й розіграш Кубка регіонів УЄФА.

Долю найпрестижнішого європейського трофея серед аматорів вирішували німецька “Баварія” та польський “Дольни Шльонськ”. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У підсумку глядачі побачили чотири пенальті, вилучення одного з господарів поєдинку і перемогу гостей з рахунком 3:2.

Польський клуб “Дольни Шльонськ” вдруге у своїй історії став володарем Кубка регіонів УЄФА.

Від України участь у змаганнях брала аматорська збірна Львівської області. Українські футболісти завершили боротьбу на проміжному кваліфікаційному етапі. У групі 6 українці перемогли азербайджанський “Угур” (4:0) та “Західний регіон” із Фінляндії (1:0), але поступилися 0:1 “Кастилії” та “Леону”. Саме іспанці й вийшли до фінального раунду турніру.