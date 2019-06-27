Матчем з Іспанією жіноча збірна України стартує на Євробаскеті-2019

У четвер, 27 червня, баскетболістки національної збірної України проведуть свій перший поєдинок чемпіонаті Європи, який стартує у Латвії та Сербії.

Команда Горана Бошковича зіграє проти іспанок. Матч розпочнеться в Ризі о 21.00 за київським часом, повідомляє Укрінформ. У квартеті А також виступають національні команди Латвії та Великої Британії. Переможець групи безпосередньо виходить до чвертьфіналу турніру, а збірні, що посіли другі та треті місця, - до 1/8 фіналу. Читайте також: Жіноча збірна України піднялася на 8 місце в заключному рейтингу сили ФІБА Розклад матчів збірної України на груповому етапі: Україна - Іспанія. 27 червня. 21:00 Україна - Латвія. 28 червня. 18.30 Україна - Велика Британія. 30 червня. 13.00.