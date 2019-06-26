Збірна України з пляжного футболу обіграла Іспанію на Європейських іграх

Наші футболісти очолюють групу, здобувши дві перемоги.

Збірна України з пляжного футболу обіграла команду Іспанії з рахунком 6:4 у другому турі групового етапу Європейських ігор-2019 в Мінську. Про це повідомляє Укрінформ.

Доля поєдинку вирішилась в останній 12-хвилинці, коли наша збірна забила три м’ячі. Відзначимо, що дубль оформив кращий бомбардир українців на турнірі Роман Пачев. У підсумку, українці обіграли Іспанію 6:4.

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В іншому матчі групи B Італія обіграла Росію 4:2. Таким чином, Україна очолює турнірну таблицю групи з 4 очками. «Синьо-жовті» на один пункт випереджають Італію і на два - Іспанію. У Росії 0 очок. У півфінал вийдуть дві найкращі команди квартету.

Останній матч в групі наша збірна зіграє 27 червня проти збірної Росії.