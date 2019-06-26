Український баскетболіст Гладир став віце-чемпіоном Франції

Український баскетболіст Сергій Гладир став віце-чемпіоном Франції у складі “Монако”.

У вирішальному матчі фінальної серії команда баскетбольного клубу “Монако”, за який виступає Сергій Гладир, поступилася АСВЕЛу з рахунком 55:66. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Український баскетболіст провів на майданчику 18 хвилин, за які зробив 2 підбирання та 1 передачу.

У підсумку АСВЕЛ переміг у фінальній серії з рахунком 3:2.

Сергій Гладир в середньому набирав у поточному сезоні 5,9 очка, робив 3,8 підбирання та 1,8 передачі за матч.

Зазначається, що “Монако” вдруге поспіль програв у вирішальному п’ятому матчі фінальної серії.