Молчанов вийшов до 1/2 парного фіналу турніру ATP в Анталії

Український тенісист Денис Молчанов зіграє у парному півфіналі турніру ATP Tour 250 в Анталії (Туреччина) із призовим фондом 439 тис. 5 доларів.

В 1/4 фіналу Денис Молчанов і Ігор Зеленай (Словаччина) здобули перемогу над другими сіяними, дуетом Дівідж Шаран (Індія) / Марсело Демолинер (Бразилія) з рахунком 6:2, 7:5. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок тривав менше години. Молчанов і Зеленай реалізували 3 із 8 шансів на брейк. На своїй подачі українсько/словацький дует відіграв 3 брейкпоінти в першій партії.

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Трав’яний турнір Antalya Open триватиме до 30 червня.

Фото: Anadolu Agency