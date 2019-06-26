Владислав Супряга гратиме в оренді за ФК "Дніпро-1"

У міжсезоння футбольний клуб “Дніпро-1” поповнився ще одним новачком.

Ним став форвард київського футбольного клубу “Динамо” Владислав Супряга. Про це повідомляє прес-служба ФК “Дніпро-1”.

“Владислав Супряга виступатиме упродовж найближчого сезону за нашу команду на умовах оренди. Нещодавно він став чемпіоном світу серед молодіжних збірних, при цьому на рахунку Владислава два вирішальних голи у фінальному матчі”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Владислав Супряга раніше виступав за молодіжні команди ФК “Дніпро” (17 матчів, 4 голи) і СК “Дніпро-1” (28 матчів, 7 голів, 5 результативних передач), після чого перейшов до київського “Динамо”. У складі київської команди минулого сезону 19-річний футболіст зіграв у 6 матчах в УПЛ, 3 матчах в єврокубках, 1 матчі в Кубку України, а також виступив за молодіжні склади “Динамо” (14 матчів, 6 голів).