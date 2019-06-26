Українка Барановська очолила європейський рейтинг серед тенісисток до 14 років
Після перемоги на домашньому турнірі Tennis Europe першої категорії серед тенісисток до 16 років в Ірпені, який відбувся минулого тижня, киянка Аліса Барановська поліпшила своє становище в рейтингу U-14 на 10 позицій і піднялася на перше місце. Про це повідомляє БТУ.
Згідно профайлу Барановської на сайті Європейської федерації тенісу, її тренують Анна Запорожанова і Сергій Рудавський. Улюбленими гравцями українки є Ешлі Барті та Сімона Халеп.
#ranking #update after the Ukrainian Junior Open— Tennis Europe (@TennisEurope) 26 червня 2019 р.
14&U:
#1 Alisa Baranovska 🇺🇦 ↑10
(16&U Winner)
#21 David Schwarc 🇸🇰 ↑25
(W)
16&U:
#39 Kateryna Lazarenko 🇺🇦 ↑10
(SF)
#20 Vilius Gaubas 🇱🇹 ↑24
(W)@tennisua2013 pic.twitter.com/knKiZleGgI
Наступного тижня Аліса в складі збірної України візьме участь у зональному турнірі Літнього кубка Європи серед гравців до 16 років. Змагання в групі D прийме тенісний клуб "Софія Стар" в Рівному.
Фото: ФТУ