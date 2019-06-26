Українка Барановська очолила європейський рейтинг серед тенісисток до 14 років

Українська тенісистка Аліса Барановська піднялася на вершину рейтингу Tennis Europe.

Після перемоги на домашньому турнірі Tennis Europe першої категорії серед тенісисток до 16 років в Ірпені, який відбувся минулого тижня, киянка Аліса Барановська поліпшила своє становище в рейтингу U-14 на 10 позицій і піднялася на перше місце. Про це повідомляє БТУ.

Згідно профайлу Барановської на сайті Європейської федерації тенісу, її тренують Анна Запорожанова і Сергій Рудавський. Улюбленими гравцями українки є Ешлі Барті та Сімона Халеп.

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Наступного тижня Аліса в складі збірної України візьме участь у зональному турнірі Літнього кубка Європи серед гравців до 16 років. Змагання в групі D прийме тенісний клуб "Софія Стар" в Рівному.

Фото: ФТУ