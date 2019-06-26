Український боксер Буценко пробився до 1/2 фіналу Євроігор-2019

Збірна України отримала другого медаліста боксерського турніру Європейських ігор, які тривають в Мінську (Білорусь).

Слідом за чинним чемпіоном світу і Європи Олександром Хижняком до півфіналу Євроігор-2019 вдалося пробитися одеситу Миколі Буценку. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України в Facebook.

“Микола Буценко виходить до півфіналу Європейських ігор 2019. У напруженому чвертьфінальному двобої наш боксер переміг місцевого боксера Миколу Шаха”, - йдеться в повідомленні.

Чвертьфінальний поєдинок Микола Буценко (Україна) - Микола Шах (Білорусь) у ваговій категорії до 56 кг закінчився з рахунком 5:0 за рішенням суддів.

За вихід у фінал бронзовий призер ЧС-2013 Микола Буценко побореться з німцем Шарафою Раманом.

Як повідомлялося, першим півфіналістом Євроігор-2019 серед українських боксерів став Олександр Хижняк у вазі до 75 кг. За результатами поєдинку проти російського боксера Гліба Бакши, українець здобув впевнену перемогу з рахунком 4:1 та гарантував собі місце на медальному подіумі турніру.