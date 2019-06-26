Призери Євроігор-2019 Кухарик і Сиромятников поділилися емоціями після виступу

Новоспечені віцечемпіони ІІ Європейських ігор у Мінську з веслування на байдарках і каное Олег Кухарик та Олександр Сиромятников поділилися емоціями після свого виступу.

Олександр Сиромятников, зокрема, зазначив, що емоції після вдалого виступу “зашкалюють”, та подякував тренерам, рідним та вболівальникам за підтримку.

“Емоції зашкалюють! Це просто неймовірно! Чесно кажучи, коли ми проходили дистанцію, я навіть не розумів, що відбувається навкруги: на фініші думав, що попереду нас десь 4-5 екіпажів. Коли побачив, що другі, був дуже здивований й щасливий. Дуже радий, що в тактичному плані нам сьогодні вдалося виконати завдання, тож, ми з медаллю. Щирі слова вдячності нашим тренерам, рідним та вболівальникам за підтримку, без якої цього успіху б не було”, - цитує Сиромятникова прес-служба НОК України.

“Ця медаль не є несподіванкою для нас. Ми готувалися до цих престижних змагань протягом тривалого часу, налаштовувалися на сьогоднішню гонку, тож, раді, що все склалося так добре для нас”, - зазначив Олег Кухарик.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня українські веслувальники Олександр Сиромятников і Олег Кухарик стали срібними призерами Європейських ігор, посівши 2 місце у фіналі байдарки-двійки на дистанції 1000 м із результатом 3 хв 18,865 сек.