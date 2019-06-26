30 червня у Білій Церкві пройде День спорту за участю провідних атлетів України

Площа Тараса Шевченко міста Біла Церква на Київщині найближчої неділі стане містом проведення Дня спорту.

Участь у заході, який розпочнеться о 16-й годині, візьмуть провідні спортсменіи України, зокрема володар срібної медалі Олімпійських ігор з боксу, чемпіон WBO International Денис Беринчик, йшлося у середу на прес-конференції в Укрінформі, повідомляє кореспондент агенства.

Огранізувала захід "Білоцерківська організація спорту". Як зазначив її член правління Олексій Копишинський, під час спортивного свята відбудеться церемонія нагородження кращих спортсменів міста, а в показових виступах та змаганнях зможуть взяти участь усі бажаючі білоцерківці.

"Мета нашого захода - нагородження кращих спортсменів міста та їхніх тренерів, які своїм потом і кров'ю доводять, що Біла Церква, Україна в цілому - це спортивне місто та спортивна держава. Пройдуть змагання з з боксу, змішаних єдиноборств (ММА), бразильського джіу-джитсу, силового екстриму, армреслінгу, показові виступу з воркауту, баскетбольного та футбольного фрістайлів тощо. Зазначу, що ГО "Білоцерківська організація спорту" була створена за ініціативи нашого керівника Дмитра Киришуна. Ми намагаємося бути комунікаторами проблем спорту у місті, створювати належні умови для атлетів", - розповів Копишинський.

Денис Беринчик під час прес-конференції наголосив на важливості проведення таких спортивних свят.

"Я з радістю погодився взяти участь у цьому святі спорту. Що може бути краше, ніж здорова молодь, здорова нація. Такі заходи дуже цьому сприяють. Організатори роблять благородну справу. Буде багато людей, буде яскраво, всюди пануватиме спорт, і бокс - зокрема. Разом зі спортоім йдуть енергія, сила, любов і краса", - заявив Беринчик.

А ось що сказав уродженець Білої Церкви, гравець національної збірної України з баскетболу Максим Пустозвонов: "Ми вже маємо досвід проведення баскетбольних майстер-класів для дітей. Добре було б відродити у Білій Церкві класну баскетбольну команду. Знаю, що багато дітей хочуть займатися цим прекрасним видом спорту. Треба створити для них належні умови, аби відволікти від вулиці та й від комп'ютерів також... Упевнений, у неділю в Білій Церкві буде якскраве спортивне свято".