Футбол: стали відомі суперники “Зорі” на зборах у Словенії
27 червня “Зоря” вирушить до міста Птуй (Словенія). На зборах, які триватимуть до 12 липня, команда проведе 5 спарингів. Про це повідомляє прес-служба ФК “Зоря”.
1 липня суперником “Зорі” виступить футбольний клуб “Шкендія” з Північної Македонії. Клуб представляє вищу лігу чемпіонату країни і є його чинним чемпіоном, а також візьме участь в кваліфікації Ліги Чемпіонів.
4 липня “Зорі” протистоятиме хорватський “Хайдук” із міста Спліт. Хорвати посіли 4 місце в чемпіонаті країни за підсумками минулого сезону.
7 липня “Зоря” зіграє проти сербського “Пролетера”, який посідає 8 місце в чемпіонаті країни.
9 липня суперником луганчан стане польський футбольний клуб “Шльонськ”. Поляки за підсумками минулого сезону посіли 4 місце з 8 можливих в групі вильоту в своєму чемпіонаті.
Завершить збір “Зоря” зустріччю з угорським ФК “Пакш”, який посів 8 місце в чемпіонаті країни серед команд вищої ліги.