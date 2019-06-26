Футбол: стали відомі суперники “Зорі” на зборах у Словенії

Футболісти луганського клубу “Зоря” проведуть 5 контрольних матчів на тренувальному зборі в Словенії.

27 червня “Зоря” вирушить до міста Птуй (Словенія). На зборах, які триватимуть до 12 липня, команда проведе 5 спарингів. Про це повідомляє прес-служба ФК “Зоря”.

1 липня суперником “Зорі” виступить футбольний клуб “Шкендія” з Північної Македонії. Клуб представляє вищу лігу чемпіонату країни і є його чинним чемпіоном, а також візьме участь в кваліфікації Ліги Чемпіонів.

4 липня “Зорі” протистоятиме хорватський “Хайдук” із міста Спліт. Хорвати посіли 4 місце в чемпіонаті країни за підсумками минулого сезону.

7 липня “Зоря” зіграє проти сербського “Пролетера”, який посідає 8 місце в чемпіонаті країни.

9 липня суперником луганчан стане польський футбольний клуб “Шльонськ”. Поляки за підсумками минулого сезону посіли 4 місце з 8 можливих в групі вильоту в своєму чемпіонаті.

Завершить збір “Зоря” зустріччю з угорським ФК “Пакш”, який посів 8 місце в чемпіонаті країни серед команд вищої ліги.