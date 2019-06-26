Жіноча збірна України піднялася на 8 місце в заключному рейтингу сили ФІБА

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оприлюднила заключний рейтинг сили жіночих національних збірних напередодні старту чемпіонату Європи.

Збірна України піднялася в ньому на 8 сходинку. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України

"Попри кілька поразок у заключних контрольних поєдинках, експерти ФІБА вважають нашу команду здатною пробитися до чвертьфіналу. Головною ударною силою команди Горана Бошковича вони називають капітана Аліну Ягупову, яка на їхню думку “здатна однією рукою обіграти будь-якого суперника навіть на такому високому рівні”. Підтримати її можуть Олеся Малашенко та Таїсія Удоденко. Також експерти звертають увагу на досить вдалий сезон на клубному рівні для Людмили Науменко. Головною проблемою української збірної вважають захист”, - йдеться в повідомленні.

Топ-10 рейтингу сили ФІБА (жіночі національні збірні): 1. Бельгія, 2. Франція, 3. Іспанія, 4. Італія, 5. Сербія, 6. Росія, 7. Швеція, 8. Україна, 9. Словаччина, 10. Туреччина.

Нагадаємо, на груповому етапі ЧЄ-2019 з баскетболу в Ризі українська збірна зіграє проти Іспанії, Латвії та Великої Британії. Команда вже знаходиться в столиці Латвії, куди прибула вчора опівдні. Перший матч проти Іспанії відбудеться 27 червня.