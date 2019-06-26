Джанлуїджі Буффон готовий повернутися до "Ювентуса"

Після року перебування в паризькому футбольному клубі “ПСЖ” Джанлуїджі Буффон збирається повернутися до італійського “Ювентуса”.

41-річний італійський воротар вже погодився на роль запасного воротаря, основний - Войцех Щенсний. Про це повідомляє журналіст Джанлуїджі Буффон.

“Наразі проводяться плідні переговори між сторонами для цього гучного повернення, очікується перехід Періна, який має великі можливості - від "Роми" до "Севільї". Одним словом, зв’язок між Буффоном і “Ювентусом” не закінчився, “Ювентус” готує новий контракт ще на рік”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, досвідчений воротар Джанлуїджі Буффон перейшов до французького “Парі Сен-Жермен” влітку 2018 року на правах вільного агента після 17 років перебування в “Ювентусі”. Контракт футболіста з парижанами був розрахований до нинішнього літа. При цьому за погодженням сторін його могли продовжити ще на один сезон.

Минулого сезону воротар зіграв за "ПСЖ" у 25 поєдинках у всіх турнірах, а також виграв чемпіонат Франції (Лігу 1).

Фото: instagram/fabriziorom