Новачок "Динамо" Кадірі провів перше тренування з київською командою

Новачок київського футбольного клубу "Динамо" ганський футболіст Мохаммед Кадір поділився враженнями від першого дня перебування в команді.

Мохаммед Кадірі, зокрема, зазначив, що із самого першого дня перебування в команді відчув добре ставлення з боку як команди, так і тренерів.

“Я дійсно гордий перебувати тут. У мене серйозні наміри, і я радий, що вже почав підготовку до сезону зі своїм новим клубом. Тому в завтрашній день я дивлюся лише з оптимізмом. Кожен футболіст в “Динамо” дуже добре зустрів мене, так само, як і тренерський штаб. Тому можу сказати, що я щасливий тут з самого першого дня.

Чого чекаю? В першу чергу, перемоги в чемпіонаті та виступів у Лізі чемпіонів. Це - наша мета. Можу сказати, що “Динамо” - найсильніший клуб з усіх, в яких я грав. Тому працюватиму на максимумі своїх можливостей, щоб допомогти команді добитися успіху”, - цитує Кадірі прес-служба ФК “Динамо”.

Відеорепортаж про перший день Кадірі в “Динамо”:

Нагадаємо, 3 червня київський футбольний клуб “Динамо” оголосив про підписання 23-річного півзахисника австрійської “Аустрії” Абдули Кадірі Мохаммеда. Ганський футболіст підписав з київським клубом контракт за схемою 4+1.