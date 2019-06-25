Євген Шахов гратиме в Італії

Український півзахисник підпише контракт з новачком Серії А – «Лечче».

Півзахисник ПАОКа та збірної України Євген Шахов перейде в «Лечче». Новачок Серії А підпише українця як вільного агента. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла в Twitter.

Українець не домовився з керівництвом ПАОКа про новий контракт і залишає Грецію. Шахов хотів продовжити кар'єру в Італії або Туреччини.

На Шахова також претендував «Дніпро-1», а від пропозиції «Маккабі» (Тель-Авів) українець відмовився через фінансові умов.

У минулому сезоні 28-річний Шахов зіграв 40 матчів за ПАОК у всіх турнірах. В його активі 5 голів і 2 результативні передачі.

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Євген грав за грецький клуб з літа 2016 року. Український хавбек став чемпіоном Греції і володарем Кубка країни в сезоні 2018/19.

«Лечче» за підсумками сезону 2018/19 посів друге місце в Серії B і завоював путівку у вищий італійський дивізіон. В останній раз команда грала в Серії А в сезоні 2011/12.