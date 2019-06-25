Реєстрація на Ігри Нескорених-2020 триватиме до 20 липня

Ветерани та військовослужбовці, які отримали поранення, травми або захворіли, виконуючи свої обов’язки під час АТО чи ООС, можуть до 20 липня подати свої заявки на участь у відбірковому турі до збірної України.

2020 року збірна України після завершення Національних Ігор візьме участь в Іграх Нескорених у Гаазі. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

“Реєстрація учасників відбору до збірної України триватиме до 20 липня на офіційному сайті Ігор Нескорених в Україні invictusgames.in.ua. Після реєстрації учасники відбору будуть запрошені на спортивні тестування у Львові, Одесі та Києві за вибором учасника”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього року до збірної України потрапить на п'ять осіб більше, ніж торік — міжнародна Фундація Ігор Нескорених збільшила українську квоту з 15 до 20 учасників.

Першим знайомством учасників з дисциплінами Ігор Нескорених та тренерським складом збірної стануть спортивні тестування. Як повідомляють в прес-службі, це не змагання, а можливість для учасників спробувати себе у кількох видах спорту під наглядом професійних тренерів та лікарів і обрати найкращий для себе.

Учасники спортивних тестувань допускаються до фінального етапу відбору — Національних Ігор Нескорених, які пройдуть в Києві 8 вересня. Після завершення Національних Ігор відбіркова комісія протягом шести тижнів обере та оголосить остаточний склад збірної 17 жовтня.

У Міноборони нагадали, що Ігри Нескорених — це найбільші в світі міжнародні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Кожні Ігри об’єднують сотні бійців та їхні родини, стають майданчиком для взаємної підтримки та обміну досвідом, свідченням незламності духу захисників для тисяч глядачів, що спостерігають за їхніми змаганнями з трибун. Україна долучилась до Ігор Нескорених в 2017 році, дебютувавши на змаганнях в Торонто.

В оборонному відомстві додали, що взяти участь у цьогорічному відборі можуть всі діючі військовослужбовці та ветерани сектору безпеки і оборони України, а також добровольці, які отримали поранення, були травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання своїх службових обов’язків в зоні бойових дій на території АТО/ООС, а також в ході миротворчих операції України з 1991 року.

Обрання збірної на Ігри Нескорених-2020 відбуватиметься за оновленими критеріями, переданими українському оргкомітету Фундацією Ігор Нескорених.

Основну роль у відборі відіграватиме вплив Ігор Нескорених на психологічну та фізичну реабілітацію учасників, а також їхня мотивація та підтримка цінностей Ігор. Спортивні досягнення враховуватимуться, але матимуть найменшу вагу у прийнятті вирішального значення.

За перебігом відбору в збірну України можна слідкувати на офіційних сторінках команди в соціальних мережах: Facebook і YouTube.

Фото: radiosvoboda.org