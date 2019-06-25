Бех-Романчук готується до командних змагань на Євроіграх-2019 у Мінську

Бронзовий призер ІІ Європейських ігор зі стрибків у довжину українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук готується виступити в Мінську в командній боротьбі.

Марина Бех-Романчук в інтерв’ю XSPORT, зокрема, зазначила, що розраховувала на більш високий результат в індивідуальних змаганнях, але тепер готується виступити за команду.

“Чи буде легше у півфіналі? Так, я думаю, там буде легше, оскільки і сильніше збірні приходять, і там буде боротьба лише за збірну. Тобто я чітко розумітиму, що мені потрібно приносити очки і бали для своєї команди. Це вже не той варіант, коли потрібно стрибати і за команду, і свою особисту медаль. Тобто мені доводилося чимось жертвувати. Післязавтра ми викладатимемося вже в чисто командній боротьбі.

Три старти за тиждень багато? Ні, якби ми стрибали по шість спроб, то так, це було б багато. А так це лише три спроби... Вчора, коли закінчилися змагання, у мене була перша думка: “Це все ?!”. Тобто я навіть не відчула, що сталося, тому я не думаю, що це стане труднощами”, - зазначила спортсменка.

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Відео інтерв’ю:

Як повідомлялося, Марина Бех-Романчук стала бронзовою призеркою Європейських ігор-2019 у Мінську (Білорусь) зі стрибків у довжину.